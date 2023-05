Veröffentlicht am 29. Mai 2023 von wwa

SÖRTH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 414 Abfahrt Ingelbach-Sörth

Montagmittag, 29. Mai 2023, gegen 12:45 Uhr ereignete sich auf der B 414 zwischen Kroppach und Altenkirchen in der Gemarkung Sörth ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrerin eines PKW beabsichtigte an der Einmündung nach Ingelbach links abzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender Porsche-Fahrer kam ebenfalls zum Stehen. Anschließend folgten zwei Motorradfahrer, die gemeinsam unterwegs waren, und ein Renault. Der erste der beiden Motorradfahrer erkannte die stehenden Fahrzeuge und hielt ebenfalls an. Der zweite Motorradfahrer nahm die Situation zu spät wahr und kollidierte mit dem vorausfahrenden Motorrad. Der wurde auf den stehenden Porsche gedrückt, stürzte und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der nachfolgende Renault-Fahrer versuchte ebenfalls nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem ersten Motorradfahrer jedoch nicht mehr vermeiden. Der

unfallverursachende Motorradfahrer stürzte auf den Gegenfahrstreifen. Einem entgegenkommenden PKW gelang ein Ausweichmanöver nach rechts, wodurch der in den Straßengraben rutschte. Der 63-jährige Unfallverursacher wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Renault und der vorausfahrende Motorradfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Die B 414 war im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa 2,5 Stunden gesperrt. Die Polizei Altenkirchen war mit vier Beamten im Einsatz. Quelle: Polizei