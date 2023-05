Veröffentlicht am 29. Mai 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Zweite Ausbildungsmesse im Kreis Neuwied

Die zweite Ausbildungsmesse im Kreis Neuwied lockte nicht nur tausende junge Menschen, sondern auch Eltern und Lehrer in die Stadt. Dort hatten mehr als 80 Firmen und Institutionen ihre Infostände aufgebaut. Neben Verwaltung, Handwerk und Wirtschaft warben auch Polizei und Feuerwehr um zukünftige Fachkräfte. Nach der Eröffnung durch Oberbürgermeister Jan Einig und Landrat Achim Hallerbach gegen 9.00Uhr war am Vormittag der Andrang groß. 14 Schulen mit gut 1.300 Schülern hatten im Vorfeld ihr Kommen zugesagt. Viele weitere Schüler kamen hinzu und so herrschte an den Ständen reges Treiben.

Am Nachmittag flaute der Betrieb, denn am Freitag gab es Ferien und die Schüler zog es ins lange Wochenende. Die Unternehmen ließen sich sehr oft durch ihre Auszubildenden vertreten, was bei dem jugendlichen Publikum gut ankam. Zukünftige Auszubildende haben in der Region gute Chancen, denn auf etwa drei offene Stellen entfällt nur ein Bewerber, wie es von der Arbeitsagentur heißt. Nach der erfolgreichen zweiten Veranstaltung werden im nächsten Jahr sicher noch mehr Ausbilder auf dem Neuwieder Luisenplatz die Fachkräfte von morgen suchen ließ Landrat Hallerbach nach seinem Rundgang über den Luisenplatz wissen. (mabe) Fotos: Marlies Becker