Veröffentlicht am 29. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Landfrauen wollen wandern

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen möchten eine Wandergruppe gründen. Nach der vor kurzem durchgeführten Wanderung von Almersbach nach Schöneberg und einer Befragung von Neumitgliedern wurde der Wunsch geäußert, eine regelmäßige Veranstaltung anzubieten. So soll alle 14 Tage – immer Donnerstags – circa eine Stunde die nähere Umgebung erwandert werden. Die Planung und Durchführung liegt in den Händen von Heidi Heimann aus Niederwambach. Ein erstes Treffen findet statt am 6. Juli 2023 um 14 Uhr im „Café Hehl“ in Altenkirchen. Anmeldung erbeten bei Heidi Heimann Tel.: 0160-93110775