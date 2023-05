Veröffentlicht am 29. Mai 2023 von wwa

ALMERSBACH – Wanderung von Almersbach nach Schöneberg

Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein wanderten die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen von Almersbach nach Schöneberg. Zuerst besichtigten sie die romanische Kirche in Almersbach, die im nächsten Jahr 825 Jahre alt wird. Kirchenwächterin Anka Seelbach erklärte die aus dem 13. bis 15. Jahrhundert stammenden Fresken und deren Wiederentdeckung im 1. Weltkrieg. Zugleich ging sie auf die Bedeutung Almersbachs in dieser Zeit ein, die in der Stadtrechtsverleihung 1357 ihren Ausdruck fand.

Danach ging es durch das schöne frühlingshafte Wiedtal nach Schöneberg. Im „Dorfkrug“ stärkte man sich mit Kaffee und Kuchen, ehe sich die Landfrauen wieder auf den Rückweg machten. Man war sich einig, dass ein solche Spaziergang durch die nähere Umgebung wiederholt werden sollte. Foto: Jessica Sinn