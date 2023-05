Veröffentlicht am 29. Mai 2023 von wwa

REGION – Besser umsteigen, um noch besser anzukommen?

Wir wollen, dass alle Autofahrerinnen und Autofahrer, die täglich zur Arbeit pendeln, gut ankommen. Das möglichst stressfrei, ohne Barrieren und vor allem sicher. Und wenn es dabei noch schnell geht – umso besser. Doch viele der Pendlerinnen und Pendler, die morgens in der Rushhour mit dem Auto zur Arbeit fahren, haben ein großes Problem: stockender Verkehr, lange Staus vor und in den Citys – die Anfahrt zur Arbeit verlängert sich auf einmal drastisch. Dann abends das Ganze in umgekehrter Richtung, nach Hause.

Das kostet Nerven, die Verkehrssicherheit leidet darunter und für den Autofahrenden geht „unterm Strich“ wertvolle Lebenszeit verloren, die er eigentlich zu Hause, für die Familie oder für Freizeitaktivitäten gehabt hätte. P+R Parkplätze, meist an der Peripherie gelegen, könnten für viele Pendlerinnen und Pendler die Mobilitätslösung sein, da sie eine Schnittstelle zwischen der Anfahrt in die Stadt im eigenen Pkw und der Weiterfahrt zum Zielort mit dem ÖPNV bilden.

Das Konzept P+R soll hier vor allem Autofahrenden helfen, sicherer, möglichst stressfrei und schneller ans Ziel zu kommen. Gleichzeitig wird dadurch der Autoverkehr in den Innenstädten reduziert. In Folge sinkt die Umweltbelastung durch Emissionen und Autofahrerinnen und Autofahrer schonen ihr Fahrzeug. Mehrere tausend P+R Parkplätze gibt es in Deutschland. Doch wie gut sind die P+R Parkplätze in Deutschland ausgestattet? Wie ist ihre Anbindung an den ÖPNV und andere Verkehrsalternativen? Wie sicher sind sie? Genau diese Fragen will die ACE-Clubinitiative 2023 unter dem Motto „Kann Deutschland P+R?“ beantworten und schickt dafür seine rund 700 Ehrenamtlichen auf Mission.

Ziel der Aktion ist es, auf Missstände hinzuweisen, Verbesserungen anzustoßen und Lob auszusprechen. Überprüft werden dabei insgesamt vier Kategorien: Angebot & Ausstattung, Barrierefreiheit, Sicherheit und zusätzliche Mobilitätsangebote. Näheres dazu auch hier: https://www.ace-clubinitiative.de/

Auch der ACE-Kreis Altenkirchen-Westerwald beteiligt sich an der Initiative. Am Mittwoch, 31. Mai 2023 um 13.00 Uhr am P&R Parkplatz Ladestraße in Betzdorf wird dort der Check starten.