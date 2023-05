Veröffentlicht am 29. Mai 2023 von wwa

TRIER – AfD verurteilt Angriff auf 79-jährigen Veranstaltungsteilnehmer: Umgang mit AfD ist Armutszeugnis für Demokratie!

Der AfD Landesverband Rheinland-Pfalz verurteilt den brutalen Angriff auf einen 79-jährigen Besucher im Anschluss an eine Info-Veranstaltung des AfD Kreisverbandes Trier zur Flutkatastrophe an der Ahr in Trier.

Nachdem sich zunächst eine Gegendemonstration vor den Räumlichkeiten versammelte, bei der nach Augenzeugenberichten die Grünen und das Bündnis „Buntes Trier“ den Schulterschluss mit gewaltbereiten Linksextremisten von Antifa und DKP suchten, schritten diese nach Abschluss der Info-Veranstaltung zur Tat. Ein 79 Jahre alter Besucher wurde von mehreren Demonstranten angegriffen und unter anderem mit einer Fahnenstange geschlagen. Dabei erlitt er zahlreiche ärztlich dokumentierte Verletzungen am Kopf, am linken Auge und an den Händen.

Der AfD Landesverband verurteilt diese Vorkommnisse aufs Schärfste. Gewalt kann und darf niemals ein Mittel politischer Auseinandersetzung sein. Wenn mehrere Mitglieder der Grünen Stadtratsfraktion, darunter auch deren Vorsitzende, Teil dieser linksextremistischen Demonstration waren, aus der heraus Gewalt gegen Menschen ausgeübt wurde, ist das skandalös.

Der AfD Landesvorsitzende Dr. Jan Bollinger erklärt hierzu: „Die undemokratische Ausgrenzung und Diffamierung der AfD durch Parteien und Organisation ist ein Armutszeugnis für die Demokratie und führt in letzter Konsequenz auch zu physischen Angriffen. Wir erwarten, dass sich alle demokratischen Parteien von derartigen Übergriffen distanzieren. Der Vorfall zeigt abermals, dass die Grenzen zwischen den rheinland-pfälzischen Grünen und organisierten Linksextremen fließend sind und eine Distanzierung nicht stattfindet. Wir werden diese verstärkt anprangern und deutlich machen, dass die Grünen kein Koalitionspartner für eine bürgerliche Partei seien können und dürfen.“