Veröffentlicht am 27. Mai 2023 von wwa

LEUZBACH – Leuzbacher Schützenfest mit Kranzniederlegung begonnen

Traditionell gestaltete sich das Schützenfest des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen am Samstagabend, 27. Mai 2023, bei strahlendem Sonnenwetter mit der Kranzniederlegung am Ehrenmal vor dem Leuzbacher Friedhof. Musikalisch begleitet vom Musikzug der Feuerwehr Nistertal und gesichert durch die Polizei Altenkirchen bewegten sich die Leuzbacher Schützen mit ihren Majestäten Königin Alexandra I. und Prinzgemahl Dirk Euteneuer sowie Schützenmeister Guido Böing und Adjutant Peter Schade über die Kreisstraße zum Ehrenmal. Dort gedachte der Schützenmeister der Gefallenen und Opfer der Kriege und Gewaltherrschaft. Die Hoffnung solche Zeiten nie wieder erleben zu müssen und Kriege in Europa der Vergangenheit angehörten, sei mit dem brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gestorben und führe vor Augen das die Geschichte sich wiederhole. Fotos: Renate Wachow