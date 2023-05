Veröffentlicht am 28. Mai 2023 von wwa

KATZWINKEL – (Sieg) – Pkw überschlägt sich und stürzt eine Böschung hinab

Eine 76-jährige Fahrzeugführerin parkte zunächst ihren Opel Corsa in einer abschüssigen Zufahrt in Katzwinkel-Hönningen. Beim Wegfahren setzte sich der Pkw aus ungeklärter Ursache in Bewegung. Die Seniorin versuchte daraufhin zu bremsen, um eine Kollision mit einer Hauswand zu Verhindern, steuerte ihren Pkw nach rechts und stürzte dabei einem steilen Abhang hinunter. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb an einem Baum liegen. Der Seniorin gelang es selbstständig aus dem Fahrzeugwrack zu klettern. Sie wurde bei der Aktion verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Quelle: Polizei