Veröffentlicht am 28. Mai 2023 von wwa

BERTHAHN – Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr in Berzhahn und Willmenrod

Donnerstagabend, 25. Mai 2023, gegen 22:15 Uhr, wurde in Berzhahn ein 37 Jahre alter Fahrer eines PKW kontrolliert, der unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Am Freitag, 26. Mai 2023, gegen 00:00 Uhr, wurde in der Gemarkung Willmenrod, auf der L 300 zwischen Westerburg und Guckheim ein 31 Jahre alter PKW-Fahrer angehalten. Ein Alkoholtest ergab 1,43 Promille. Dem Fahrer wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und zudem der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei