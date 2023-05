Veröffentlicht am 28. Mai 2023 von wwa

MÜLHEIM-KÄRLICH – Verkehrsunfall in Mülheim-Kärlich

Donnerstagnachmittag, 25. Mai 2023, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem Personen verletzt wurden. Ein Radfahrer befuhr den Trumbster Weg in Fahrtrichtung Waldstraße. An der Einmündung zur Waldstraße kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten PKW und stürzte. Er wurde schwerverletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden. Aufgrund des bisher nicht eindeutig geklärten Unfallhergangs wurde das Fahrrad zwecks weiterer Untersuchungen sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Quelle: Polizei