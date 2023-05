Veröffentlicht am 28. Mai 2023 von wwa

DIERDORF – Diebstahl aus einer Werkstatt in Dierdorf

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 24. und Donnerstagnachmittag, 25. Mai 2023, sind unbekannte Täter in der Stiegelgasse in Dierdorf in eine Werkstatt eingedrungen. Die Täter entwendeten Werkzeug in einem Wert im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei