28. Mai 2023

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht in Linz am Rhein

Donnerstagmorgen, 25. Mai 2023, kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Arbeitsmaschine an der ED-Tankstelle. Der Fahrer der Arbeitsmaschine befuhr die Asbacher Straße und wollte nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Hierzu betätigte er nach Zeugenangaben ordnungsgemäß die Fahrtrichtungsanzeiger, musste aber zum Abbiegen etwas nach rechts einschwenken. Das deutete ein nachfolgender Pkw-Fahrer falsch und fuhr links an der Maschine vorbei. Hierbei kam es zur Kollision. Im Anschluss setzte der 85-jährige Pkw-Fahrer aus Kasbach seine Fahrt fort. Ein Zeuge folgte dem Mann und konnte ihn am Linzer Krankenhaus stellen und die Polizei verständigen. Die ermittelt nun wegen dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht. Quelle: Polizei