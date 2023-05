Veröffentlicht am 28. Mai 2023 von wwa

ST KATHARINEN – Betrugsversuch durch Gewinnversprechen in St. Katharinen

Donnerstagmittag, 25. Mai 2023, erhielt ein 70-jähriger Mann aus St. Katharinen den Anruf einer Frau, die ihm ein Gewinn in Höhe von 38.500 Euro suggerierte. Zur Abwicklung der Auszahlung sollte der Mann einen Betrag in Form von Google-Karten bezahlen. Als der Mann der Anruferin mitteilte, dass er an keinem Gewinnspiel teilgenommen habe, wurde die Anruferin verbal aggressiv und teilte mit, dann müsse er mit Anwalts- und Gerichtskosten rechnen. Der Mann beendete das Gespräch und alarmierte die Linzer Polizei. Quelle: Polizei