LINZ am RHEIN – Ladendiebstahl in Linz am Rhein

Bereits am Mittwochabend, 24. Mai 2023, entwendeten zwei jugendliche Täter Elektrische Zigaretten an der ED-Tankstelle. Der Diebstahl wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Quelle: Polizei