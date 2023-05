Veröffentlicht am 27. Mai 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Brand von Laub und Gehölz in Linz am Rhein

In der Nacht zum Freitag, 26. Mai 2023, stellte eine Streife der Polizeiinspektion in Linz ein Feuer am Rand der B 42 in Linzhausen fest. Ohne erkennbaren Grund war Laub und Gehölz in Brand geraten. Die Beamten konnten ein Übergreifen auf angrenzende Hecken und Bäume durch den Einsatz des Feuerlöschers verhindern. Den eigentlichen Brand löschte die Feuerwehr Linz. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei