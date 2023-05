Veröffentlicht am 28. Mai 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Beschäftigte im Öffentlichen Dienst haben Respekt und Wertschätzung verdient

Bedrohungen, Beleidigungen oder gar körperliche Gewalt – für viele Beschäftigte in den Jobcentern, in den Arbeitsagenturen oder in der Sozialverwaltung gehört dies zum Alltag. „Das können und dürfen wir niemals tolerieren“, erklärte Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer anlässlich der Aktionstage „Respekt. Bitte!“ der Landesregierung. Mit den Aktionstagen macht die Landesregierung auf Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst aufmerksam. Im Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jobcenters Vorderpfalz-Ludwigshafen und des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) in Landau tauschte sich der Minister über ihre Erfahrungen aus. Staatssekretär Fedor Ruhose traf in Mainz Beschäftigte des Landesamts.

„Angestellte im öffentlichen Dienst setzen sich Tag für Tag dafür ein, dass Rheinland-Pfalz ein lebenswertes, sicheres und soziales Land bleibt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeits- und Sozialverwaltung helfen denjenigen in unserer Gesellschaft, die am meisten Schutz und Unterstützung brauchen. Dafür haben sie unseren Respekt und unsere Wertschätzung verdient. Mit den Aktionstagen zeigt die Landesregierung, dass sie an der Seite der Beschäftigten steht“, betonte Minister Schweitzer.

„Als Behörde nehmen wir unsere Fürsorgepflicht sehr ernst und stellen uns vor unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um sie vor physischen und vor allem verbalen Attacken durch Bürgerinnen und Bürger zu schützen“, so Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung. „Durch intensive Fortbildungen beispielsweise werden unsere Mitarbeitenden gut geschult, um auf Drohungen, Beleidigungen und dergleichen angemessen reagieren zu können. Ich zolle den Kolleginnen und Kollegen hohen Respekt, die, obwohl sie häufig mit schwierigen Situationen konfrontiert sind, tagtäglich ihren Beitrag dazu leisten, den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu entsprechen“.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen betreuen rund 16.000 Bedarfsgemeinschaften. Stetig kümmern sie sich um die individuellen Anliegen dieser Kundinnen und Kunden und stellen deren Lebensunterhalt sicher. Für diesen Einsatz danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen und zolle ihnen Respekt“, so Heidrun Schulz, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit.

Zum Hintergrund:

Seit 2019 setzt die Landesregierung mit den Aktionstagen „Respekt. Bitte!“ im Rahmen der Kampagne des Landes „Miteinander Gut Leben – Rheinland-Pfalz Gegen Hass und Hetze“ ein Zeichen Solidarität mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Öffentlichen Dienst. Darüber hinaus unterstützt das Land mit Aktionen und Initiativen wie „Helfer sind tabu!“ oder „Helfende Hände schlägt man nicht“ und hat die Kampagne „#IMMERDA“ initiiert. Gemeinsames Ziel ist es, die Gesellschaft auf das Thema aufmerksam zu machen.