Veröffentlicht am 28. Mai 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Clever mobil mit Bus und Bahn – Die Neuwieder Kreisverwaltung bietet kostenfreie Ticket- und Automatenschulung am 6. Juni an

Die Kreisverwaltung Neuwied möchte den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Kreisgebiet das Fahren mit Bus und Bahn erleichtern und bietet gemeinsam mit dem Seniorenbeirat der Stadt Neuwied, dem Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM), dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) und dem Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (ÖPNV-Nord) eine kostenfreie Fahrkartenautomatenschulungen. Für viele Menschen ist allein schon die Wahl der richtigen Fahrkarte oder die Bedienung des Fahrkartenautomaten eine große Herausforderung. Dass dies nicht sein muss, wird den Teilnehmenden bei der Ticket- und Automatenschulung anschaulich vermittelt. In einer circa zweistündigen Einführung in das System des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die vielfältigen Angebote und die Wahl des kostengünstigsten Tickets. Hierzu werden die Informationsmöglichkeiten anhand der gedruckten und digitalen Materialien verständlich erläutert und Fragen geklärt. Die Teilnehmenden erhalten während der Schulung einen Gutschein für eine MobilCard des VRM für ein Jahr, die einige Vergünstigungen beinhaltet. Die Schulung ist kostenfrei und findet am 6. Juni von 14 bis 16 Uhr im Sitzungssaal Max-zu-Wied der Kreisverwaltung Neuwied, Wilhelm-Leuschner-Str. 9 statt.

Am 29. Juni wird eine weitere Automatenschulung am Hauptbahnhof in Koblenz angeboten, bei der der Kauf eines Tickets am Automaten geübt wird.

Anmeldungen mit Angabe des Namens, der Adresse sowie der Telefonnummer bitte per E-Mail oder telefonisch an Arzu Bulut bei der Kreisverwaltung Neuwied, arzu.bulut@kreis-neuwied.de, Tel. 02631/803-204.