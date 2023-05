Veröffentlicht am 27. Mai 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Sturzprophylaxe Fortbildung beim DRK in Altenkirchen

Endlich durften die Übungsleiter vom Deutschen Roten Kreuz wieder eine Fortbildung durchführen. Bei der dreitägigen Weiterschulung, die als Lehrscheinverlängerung gilt, war der Hauptteil die „Sturzprophylaxe“. Es gibt die Möglichkeit verschiedene Tests durchzuführen – hierbei steht die Einschätzung der Gleichgewichtsfähigkeit im Vordergrund. Bei der Sturzprophylaxe spielt die Körperwahrnehmung eine wichtige Rolle, die genauso wie das Gleichgewichtstraining geschult wurde. Durch viele praktische Beispiele und freien Spielen sind die Übungsleiter für ihre Gruppenstunden vorbereitet worden. Sie können das Erlernte praktisch in ihren Übungseinheiten einsetzen. Natürlich kommt die Geselligkeit in den Gruppen nicht zu kurz. Bei Interesse, vielleicht auch ein solcher Übungsleiter zu werden, kann man sich beim DRK-Kreisverband Altenkirchen Tel. 02681 – 800644 Birgit Schreiner, E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de informieren. Zurzeit wird ein Übungsleiter dringend in Altenkirchen gesucht.