Veröffentlicht am 27. Mai 2023 von wwa

NIEDERFISCHBACH – 4. Feuerwehr Open Air im Bürgerpark Niederfischbach

Endlich ist es wieder so weit. Der Förderverein Feuerwehr Niederfischbach e.V. und der Löschzug 8-Niederfischbach möchten nach der Corona – Zwangspause wieder zum Rocken in den Bürgerpark einladen. Erstmalig konnte in diesem Jahr die überregional bekannte Band HÖRGERÄT gewonnen werden. HÖRGERÄT rockt nun schon seit 2003 erfolgreich mit einem „Deutsch-Programm“. In dieser Zeit hat sich die Band zu einer der beliebtesten Deutsch-Rock-Bands etabliert. Mehrere hundert mitreißende Konzerte wurden bereits gespielt. Es werden noch viele weitere folgen. Kein bisschen leiser, kein bisschen ruhiger, ob Cover oder auch eigene Songs, Leidenschaft und Gefühl ist das, was zählt. Für lecker Essen und Getränke ist gesorgt. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt der Jugendarbeit zu Gute. Einlass: 19:00 Uhr Veranstalter: Förderverein der Feuerwehr Niederfischbach e.V. und der Löschzug 8 NiFi Weitere Informationen unter: https://m.facebook.com/FWNiederfischbach/?locale=de_DE Plakat: © Veranstalter