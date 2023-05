Veröffentlicht am 28. Mai 2023 von wwa

MORSBACH – Orgelweihe in Morsbach

Endlich ist es so weit! Am Sonntag, 18. Juni um 18 Uhr wird die neue Orgel in St. Gertrud Morsbach feierlich im Rahmen einer Pontifikalvesper durch Kardinal Woelki eingeweiht. Musikalisch wird die Weihe durch einen Projektchor gestaltet. Außerdem führt das ensemble cantabile wiehl das berühmte Te Deum von Anton Bruckner in einer Orgelfassung auf. Neben einem Streichquartett wirken die Solisten Antje Bischof (Sopran) und Boris Pohlmann (Tenor) mit. Die Gesamtleitung hat Seelsorgebereichsmusiker Dr. Dirk van Betteray, der auch während der Vesper die Orgel spielt. Direkt im Anschluss spielt der ehemalige Seelsorgebereichsmusiker Adam Lenart, der die Orgel mit geplant hat, auf der neuen Orgel ein Kurzkonzert mit Werken von Brahms, Mendelssohn Bartholdy, Reger und Hesse.

Am Freitag, 23. Juni um 19 Uhr findet im Rahmen des Klavierfestivals Lindlar in St. Gertrud Morsbach ein Konzert für Orgel und Klavier statt. Die beiden Seelsorgebereichsmusiker Stefan Barde (Wipperfürth) und Dirk van Betteray (Morsbach – Friesenhagen – Wildbergerhütte) spielen auf der neuen Orgel und dem Flügel der Kirche gemeinsam und abwechselnd Werke für Orgel und Klavier. Sie können dabei die in unserer Region eher selten zu findende Kombination nutzen, dass es neben der Orgel in St. Gertrud auch einen auf die Orgel abgestimmten Flügel gibt. Für diese Besetzung gibt es wunderbare musikalische Kompositionen. An diesem Abend liegt ein Schwerpunkt auf französischer Musik.

Am Sonntag, 2. Juli um 16.30 Uhr findet in St. Gertrud Morsbach ein öffentliches Orgelkonzert mit Dirk van Betteray (Orgel) und Pfarrer Tobias Zöller (Oboe) statt, zu dem besonders die Sponsoren der neuen Orgel eingeladen sind. Hier gibt es auch Erklärungen zu einigen Besonderheiten der Orgel.