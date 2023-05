Veröffentlicht am 27. Mai 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Trunkenheit im Verkehr in Rheinbreitbach

Mittwochnachmittag, 24. Mai 2023, meldete ein Zeuge eine augenscheinlich betrunkene Person in einem Getränkemarkt in der Hauptstraße. Der Zeuge hatte beobachtet, dass ein Mann mit dem Pkw auf einen Parkplatz gefahren war und dann anschließend in den Getränkemarkt ging. Hierbei fiel dem Zeugen auf, dass der Mann stark schwankte und sich nur schwerlich auf den Beinen halten konnte. Nachdem der Zeuge den Mann ansprach, versuchte der zu Fuß die Örtlichkeit zu verlassen. Der Zeuge folgte dem Mann und informierte die Polizeiinspektion in Linz. Die konnte den Mann in der Hauptstraße antreffen und kontrollieren. Der Verdacht der Trunkenheit bestätigte sich. Dem 65-jährigen Mann aus Rheinbreitbach wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Quelle: Polizei