Körperverletzung in Linz am Rhein – Schulkinder prügeln sich

Veröffentlicht am 27. Mai 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Körperverletzung in Linz am Rhein

Mittwochnachmittag, 24. Mai 2023, meldete eine Zeugin der Linzer Polizeiinspektion, dass sie eine Schlägerei in der Straße Am Gestade beobachtet habe. Die Polizei konnte ein 13-jähriges Mädchen vor Ort antreffen, die angab, von einem Mitschüler geschlagen worden zu sein. Im Anschluss der Anzeigenaufnahme und der Übergabe des Mädchens an die Eltern, wurde der 14-jährige Mitschüler aus Linz kontaktiert. Der gab gegenüber der Polizei an, dass er ebenfalls geschlagen worden sei. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein. Quelle: Polizei