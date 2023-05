Veröffentlicht am 26. Mai 2023 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Abgelenkt im Straßenverkehr auf der L 280 bei Wehbach

Mittwochnachmittag, 24. Mai 2023, kam es gegen 15:00 Uhr auf der L 280, in Höhe Wehbach, zu einem Verkehrsunfall. Ein älterer Herr befuhr mit seinem Pkw die L 280 von Kirchen (Sieg) kommend in Fahrtrichtung Niederfischbach. Während der Fahrt wurde er von seinem Enkelkind auf der Rückbank abgelenkt und fuhr mit dem gesamten Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer bemerkte dies und konnte nur noch nach rechts in eine Bushaltestelle ausweichen. Fast zeitglich mit dem Ausweichen scherte der „Abgelenkte“ wieder nach rechts auf die eigene Fahrbahn ein.

Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw kollidierte zunächst mit dem Bordstein am Ende der Bushaltestelle, drehte sich daraufhin zweimal um die eigene Achse und kollidierte mit der Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand und kam zum Stillstand.

Der vermeintliche Verursacher setzte die Fahrt fort, da er nach eigenen Angaben den Unfall nicht bemerkt haben soll. Zeugenaussagen bestätigen aber, dass der Fahrer zunächst abgebremst und im Nachgang auch noch nach hinten geschaut haben soll, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Er kam schließlich doch zur Unfallstelle zurück. Bedingt durch sein Fehlverhalten und die entstandene Schadenshöhe, ordnete die Staatsanwaltschaft die Sicherstellung des Führerscheines an. Quelle: Polizei