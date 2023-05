Veröffentlicht am 26. Mai 2023 von wwa

SELBACH (SIEG) Mangelnde Sicherung führt zu Verkehrsunfall in Selbach (Sieg)

Mittwochabend, 24. Mai 2023, gegen 18.00 Uhr, hatte ein 25-jähriger Fahrzeugführer seinen Transporter Fiat Iveco vor einem Anwesen in der Straße Am Stockacker in der Ortslage Selbach (Sieg) abgestellt. Beim Verlassen des Fahrzeuges hatte der Mann jedoch nicht die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen gegen ein Wegrollen getroffen. Der geparkte Transporter geriet ins Rollen, fuhr eine abschüssige Wiese hinunter und kam an einer Garage eines Nachbaranwesens zum Stillstand. Der 25-jährige erlitt einen Schock; ansonsten entstand kein Personenschaden. Am Fahrzeug sowie an der Garage entstand Sachschaden. Quelle: Polizei