Veröffentlicht am 27. Mai 2023 von wwa

VERBANDSGEMEINDE KIRCHEN – Die Verbandsgemeinde Kirchen ist „Fit für‘s Klimafolgenanpassungsmanagement“

Um den Prozess zur Erstellung des 1. Klimafolgenanpassungskonzeptes für die Verbandsgemeinde bestmöglich voran zu bringen ging es Mitte Mai für die Klimafolgenanpassungsmanagerin der Verbandsgemeinde Kirchen, Lena Wagner, mit dem Zug nach Leipzig. Unter dem Titel „Fit für’s Klimaanpassungsmanagement“ startete dort das vom Zentrum KlimaAnpassung (ZKA) ausgerichtete zweieinhalbtägige Fortbildungsseminar zum kommunalen Klimaanpassungsmanagement. Dazu kamen insgesamt 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Kommunen sowie einer Hochschule aus ganz Deutschland und den unterschiedlichsten Kontexten zusammen.

Von dem Fortbildungsangebot profitieren insbesondere jene Kommunen, die über das Bundesförderprogramm „DAS-A.1: Erstellung eines Nachhaltigen Anpassungskonzepts“ finanziell unterstützt werden. Bundesweit nehmen aktuell 50 Kommunen an dem Programm mit dem entsprechenden Förderschwerpunkt teil. Tatsächlich ist die Verbandsgemeinde Kirchen derzeit die einzige Verbandsgemeinde, neben sieben Städten und zwei Landkreisen, die in Rheinland-Pfalz die Förderzusage erhalten hat. „Dass wir als ländliche Region neben Städten wie Koblenz und Neuwied eine solche Chance erhalten haben macht uns natürlich sehr stolz“, freut sich Bürgermeister Andreas Hundhausen. „Und es zeigt, dass die viele Arbeit und der Einsatz für die Zukunft unserer Heimat belohnt wird.“

Der Umgang mit immer häufiger und stärker auftretenden Wetterereignissen, die zu Schäden an Umwelt, Infrastruktur und der menschlichen Gesundheit führen können, stehen bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels besonders im Fokus. Dass plötzlich auftretender Starkregen mit lokal begrenzten Überschwemmungen jeden treffen kann, habe das jüngste Hochwasser in Daaden einmal mehr auf dramatische Art gezeigt. „Daher haben wir uns als Verbandsgemeinde Kirchen frühzeitig mit der Thematik Klimawandelanpassung beschäftigt und uns auf dieser Grundlage mit Zuschüssen personell verstärkt“, erklärt Tim Kraft, Leiter der Bauverwaltung der VG-Kirchen.

Zentraler Bestandteil des Seminars war neben der Wissensvermittlung auch die Förderung zur Netzwerkbildung und die Anregung zur kollegialen Problembewältigung, die durch einen intensiven Austausch und Kleingruppenarbeit gestärkt wurde. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung“, berichtete Lena Wagner. „Gut gewappnet mit vielen positiven Eindrücken und neuen Kontakten freue ich mich, den Prozess zur Erarbeitung des 1. Klimafolgenanpassungskonzeptes für die Verbandsgemeinde Kirchen tatkräftig voran zu bringen und damit die Grundsteine für eine zukunftsorientierte und an den Klimawandel angepasste Kommune legen zu dürfen“.

Foto: Klimafolgenanpassungsmanagerin Lena Wagner nahm aus dem Seminar in Leipzig viele Impulse für ein Klimafolgenanpassungskonzept in der VG Kirchen mit.