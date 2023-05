Veröffentlicht am 26. Mai 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Fußballmannschaft der Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule Weyerbusch siegreich beim Kreisturnier der Grundschulen in Hamm

Mittwoch, 24. Mai 2023, machte sich die Schulmannschaft der Grundschule Weyerbusch um die Spieler Liam Ring, Felix Simon, Henri Saynisch, Joris Willach, Maximilian Höhner, Maximilian Lenz, Till Hollmann, Luca Röhrig und Taras Hupalo mit ihrem Trainer Bastian Grieble auf den Weg nach Hamm.

Als es auf der Sportanlage mit dem Turnier losging und Weyerbusch im ersten Spiel auf die Grundschule Etzbach traf, war durch den 2:0 Auftaktsieg die Möglichkeit gekommen, dass die Reise weit gehen könnte. Dieser erste Eindruck verfestigte sich, nachdem die folgenden Partien gegen Friedewald und Niederfischbach mit 2:0 und 5:0 gewonnen wurde.

Obwohl die Mannschaft noch nie in dieser Konstellation zusammengespielt hat, präsentierte sie in den ersten drei Begegnungen der Gruppenphase von Beginn an tolle spielerische und kämpferische Leistungen, die sogar kontinuierlich gesteigert werden konnten. Im finalen Gruppenspiel ging es gegen die bis dahin, genau wie auch Weyerbusch, ungeschlagene Mannschaft aus Herdorf. Dieses vom Ergebnis her knappste Spiel der Vorrunde wurde durch eine abgezockte Leistung mit 2:1 gewonnen.

Damit standen die Weyerbuscher als Gruppensieger der Gruppe A fest und konnten mit einem Halbfinale gegen den zweiten aus der Gruppe B, Altenkirchen, planen. Eben dieses Halbfinale stellte die härteste Aufgabe des Turniers. Zunächst führte Weyerbusch 1:0, ehe man mit 2:1 in Rückstand geriet und es dann noch schaffte, die Partie noch einmal zu drehen und mit 3:2 auf seine Seite zu ziehen. Hier bewies die Mannschaft einen tollen Charakter und erholte sich sogar davon, dass ein Strafstoß gegen sich im Nachschuss trotz einer zuvor tollen Parade von Torwart Liam Ring zur zwischenzeitlichen Führung für Altenkirchen führte.

Dieses Spiel gewonnen zu haben, sorgte für einen weiteren Schub im Team, das nun endgültig daran glaubte im Finale auch gegen die favorisierten Gastgeber aus Hamm gewinnen zu können. In einem umkämpften Endspiel spielte Weyerbusch nicht nur gegen sieben Spieler aus Hamm auf dem Feld, sondern auch gegen die Zuschauer, die sich fast ausnahmslos einen Sieg von Hamm wünschten. Beide Mannschaften erspielten sich wenige Torchancen in einer sehr intensiv geführten Partie, die von Zweikämpfen geprägt war. Trotzdem ging es fast pausenlos hin und her, ohne, dass eine Mannschaft zwingend werden konnte. Nach einem Freistoß von Felix Simon, der Teil eines überragenden Abwehrriegels gemeinsam mit Henri Saynisch war, konnte der Mittelfeldspieler Maximilian Höhner den Ball elegant per Fuß verlängern und ihn mit einer interessanten Flugkurve über den Torwart hinweg ins Tor befördern. Diese 1:0 Führung ließ sich Weyerbusch nicht mehr nehmen, auch, weil man bei einem Lattentreffer von Hamm kurz vor Schluss das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite hatte.

Damit gewann Weyerbusch dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung das Kreisturnier der Grundschulen in Hamm.

Jeder einzelne Spieler, von den bereits erwähnten Liam Ring, Felix Simon, Henri Saynisch und Max Höhner über die weiteren sehr stark aufspielenden Mittelfeldspieler Joris Willach und Maximilian Lenz bis hin zu den als Einwechselspieler eingreifenden Luca Röhrig und Taras Hupalo, die alles gaben, wo sie gebraucht wurden, dort tolle Leistungen zeigten und schließlich zum Torschützenkönig Till Hollmann, der überall auf dem Platz zu finden war, kämpfte jeder für seine Mitspieler und ermöglichte so ein erfolgreiches Turnier.

Hervorzuheben ist auch die tolle Organisation des Turniers. Alle Spieler freuten sich auf die Siegerehrung und den Erhalt des Siegerpokals, der Medaillen und des Wanderpokals.

Abschließend gab es, zurück in Weyerbusch, einen tollen Empfang der Schulkameraden und Lehrkräfte mit „We are the Champions“, der einen unvergesslichen Tag abrundete. Nun freut sich die Grundschule Weyerbusch darauf, das Kreisturnier im nächsten Jahr ausrichten zu dürfen!