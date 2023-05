Veröffentlicht am 25. Mai 2023 von wwa

KOBLENZ – Erfolgreiche Präventionsveranstaltung in der Fahrradstraße

Am Dienstag, 23. Mai 2023, war die Polizeiinspektion Koblenz 1 von 10 bis 16 Uhr im Einsatz an der Fahrradstraße. Neben der üblichen Kontrolle so mancher Autofahrer, die sich weiterhin nicht einsichtig hinsichtlich des nichtberechtigten Befahrens der Fahrradstraße zeigten, hatten interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich am Sicherheitsmobil des Präventionszentrums zu allen Themen rund um das Rad zu informieren.

Ebenfalls in den Mittagsstunden mit vor Ort waren Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Koblenz, Weiß-Bollin, sowie ein Stand des ADFC.

Obwohl erfreulicherweise mehr berechtigte Pkw die Casinostraße befuhren, etwa weil es sich bei ihnen um Anlieger handelte, zeigte das Ergebnis der Kontrollstelle dennoch, dass weiterhin Aufklärungs- und Kontrollbedarf besteht. So wurden insgesamt 48 Verstöße festgestellt, in denen die Fahrradstraße unberechtigterweise mit dem Auto befahren wurde. Daneben wurden drei Verstöße wegen unzureichend gesicherter Kinder, sechs Gurtverstöße und zwei Rotlichtverstöße von Radfahrern geahndet.

Einen 60-jährigen Betroffenen erwischte es dabei gleich doppelt: Erst war er mit seinem Pkw unberechtigterweise in die Fahrradstraße gefahren, dann wollte er sich im Anschluss an die Kontrolle nicht angeschnallt mit seinem Auto entfernen.

Insgesamt war die Polizei sehr erfreut über das rege Interesse an ihrer Präventionsveranstaltung. Das zahlreiche Erscheinen der Bürgerinnen und Bürgern sowie der Medienvertreter zeigte, dass weiterhin großes Interesse an der Fahrradstraße besteht und weitere Aufklärung zu dem Thema gerne angenommen wird. Quelle: Polizei