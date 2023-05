Veröffentlicht am 25. Mai 2023 von wwa

WISSEN – Einbruch in Gartenhütte in Wissen

Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 21. und Montag, 22. Mai 2023, brachen unbekannte Täter in eine Gartenhütte in Wissen, im Frankenthal, im Bereich einer Golfanlage ein. Der oder die Täter mussten zum Betreten des Geländes ein circa 1,20 Meter hohes Holztor überwinden. Nach Aufbruch der Hütte, wurden zwei Akku-Schrauber der Marke Makita sowie einen Sack mit Golf-Übungsbällen und ein Golf-Bag mit Schlägerset entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen unter 02742-9350. Quelle: Polizei