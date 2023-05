Veröffentlicht am 25. Mai 2023 von wwa

UNKEL – Einbruch in Ladenlokal in Unkel

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag, 23. Mai 2023, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Ladenlokal im Gerhardswinkel. Zunächst versuchten sie eine Seitentür aufzuhebeln, als dies misslang, warfen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Innere der Verkaufsräume. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei entwendeten sie Bargeld und verschiedene Weine. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei