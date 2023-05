Veröffentlicht am 25. Mai 2023 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Verkehrsunfallflucht in Birken-Honigsessen

Dienstagmorgen, 23. Mai 2023, befuhr ein Sattelzug die Strecke aus dem Fahrener Weg kommend in Richtung K 77. In einer Rechtskurve kam der Fahrer mit dem Gefährt von der Straße ab und prallte, vermutlich mit dem Sattelauflieger, gegen einen Holzzaun und beschädigte ihn. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen vor Ort zu ermöglichen. Hinweise zum flüchtigen Sattelzug an die Polizeiwache Wissen. Quelle: Polizei