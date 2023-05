Veröffentlicht am 24. Mai 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrskontrollen in Linz am Rhein

Im Laufe des Dienstags, 23. Mai 2923, führte die Polizeiinspektion Linz mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei Koblenz Verkehrskontrollen im gesamten Dienstgebiet durch. Hierbei wurden insgesamt 12 Verstöße wegen Handynutzung, Überholen im Überholverbot und Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit geahndet. Quelle: Polizei