Nach der Nachtschicht in Kasbach-Ohlenberg eingeschlafen

Veröffentlicht am 24. Mai 2023 von wwa

KASBACH-OHLENBERG – Nach der Nachtschicht auf der B 42 in Kasbach-Ohlenberg eingeschlafen

Am frühen Montagmorgen, 22. Mai 2023, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hönningen die B 42 aus Richtung Unkel kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Zwischen Erpel und Kasbach kam er ungebremst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Wand einer Bahnanlage. Der Mann wurde leicht verletzt, an dem Pkw entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, er komme von der Nachtschicht und sei eingeschlafen. Quelle: Polizei