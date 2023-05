Mehrere schwere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus

Veröffentlicht am 24. Mai 2023 von wwa

STRASSENHAUS – Mehrere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus

Im Laufe des Montags, 22. Mai 2023, sind zehn Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus gemeldet worden. Bei drei Unfällen kam es zu Personenschäden.

Am Nachmittag kam es im Einmündungsbereich Nonneley / Kreisstraße 104 in Rengsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer PKW-Fahrerin. Die PKW-Fahrerin missachtete die Vorfahrt des bevorrechtigten Motorradfahrers. Es kam zu einer Kollision im Einmündungsbereich. Der schwerverletzte 23-jährige Motorradfahrer, nicht lebensbedrohlich verletzt, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im jeweils mittleren vierstelligen Eurobereich.

Zur Mittagszeit ereignete sich in der Bahnhofstraße in Dierdorf ein weiterer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und einem PKW-Fahrer. Im Einmündungsbereich zur Brückenstraße missachtete der 16jährige Fahrer eines Leichtkraftrades die Vorfahrt einer 32-jährigen PKW-Fahrerin. Der Motorradfahrer erlitt schwere, aber keine lebensbedrohliche, Verletzungen. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand ein geringer Sachschaden, der Schaden am PKW wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Am Montagvormittag kam es im Kreuzungsbereich Am Hahn / An den Buchen in Dernbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die Unfallverursacherin missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW. Es kam zu einer Kollision im Kreuzungsbereich. Die beiden Fahrzeugführerinnen erlitten jeweils leichte Verletzungen. Im PKW der Geschädigten befand sich zudem ihr dreijähriges Kind, dass durch den Unfall ebenfalls eine leichte Verletzung davontrug. Der

Schaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf circa 5.000 Euro geschätzt.