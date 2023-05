Veröffentlicht am 25. Mai 2023 von wwa

WISSEN – Esperanza – Schwangerschaftsberatung des Caritasverbands Oberberg – Nächster Beratungstermin in Wissen

Die Beratungsstelle esperanza berät Paare, Männer und Frauen kostenlos bei Fragen zu Schwangerschaft und Geburt und leistet individuelle Beratung und konkrete Hilfe: vor, während und nach der Schwangerschaft. Der nächste Beratungs-Termin findet am 26. Juni 2023 in der Kindertagesstätte Adolph-Kolping, Schulstr. 11, in Wissen statt. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich. Ansprechpartnerin ist Anna Sidon, per Mail erreichbar unter esperanza@caritas-oberberg.de , gerne auch telefonisch unter 02261 306-140.