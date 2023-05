HK lädt zur 9. Expertenrunde Vertrieb ein

Veröffentlicht am 25. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – IHK lädt zur 9. Expertenrunde Vertrieb ein

Die IHK-Regionalgeschäftsstellen Altenkirchen, Neuwied und Montabaur laden alle Vertriebsverantwortliche und Experten für den Vertrieb in ihrem Unternehmen aus den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und dem Westerwaldkreis zur 9. Expertenrunde Vertrieb ein.

Acht IHK-Expertenrunden Vertrieb liegen bereits hinter uns. Jede dieser Runden unterstrich die Bedeutung des Austauschs zwischen Ihnen als Vertriebsprofis. Der inhaltliche Fokus liegt diesmal auf dem Thema: „Kundenvertrauen als Schlüssel der Wettbewerbsfähigkeit?“ Unser Referent und Vertriebs-Experte Thomas Kaleja von der KeTu consult Montabaur wird in seinem Vortrag u.a. folgende Fragestellungen mit Ihnen im Dialog beleuchten:

Die Relevanz von Vertrauen im Geschäftskundenumfeld: gestern, heute, morgen Sechs Möglichkeiten zur Steigerung des Kundenvertrauens (Best Practice Initiativen) Vertrauen braucht Klarheit: Die Rolle des Vertriebs Eingeladen wird zur: 9. IHK-Expertenrunde Vertrieb am Donnerstag, den 15. Juni 2023, von 17.30 bis 19.00 Uhr in die IHK-Regionalgeschäftsstelle Neuwied, Raum 2.10, Andernacher Straße 17, 56564 Neuwied ein. Nach dem Kurzimpuls sind wir auf Input zu diesen Themen gespannt. Das wichtigste Element dieser Expertenrunden ist der Erfahrungsaustausch. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 Personen begrenzt. Interessierte können sich bis zum 12. Juni 2023 unter www.ihk.de/koblenz unter Eingabe der Nummer 5795248 im Suchfeld zu der Veranstaltung anmelden.