Veröffentlicht am 25. Mai 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Digitales Sportgerät animiert Grundschüler zu mehr Bewegung

Eine eher zufällige Begegnung auf einem Sportplatz hat dazu geführt, dass sechs Grundschulen im Landkreis Altenkirchen hochwertige digitale Geräte zur Gesundheitsprävention im Gesamtwert von rund 30.000 Euro erhalten haben. Im vergangenen Jahr hatte Landrat Dr. Peter Enders beim Spiel der Traditionself des 1. FC Köln in Neitersen zugunsten der Ukraine-Hilfe den Anstoß ausgeführt und nach Abpfiff den früheren Bundesliga-Profi Matthias Scherz kennengelernt. Der engagiert sich mittlerweile über einen von ihm gegründeten Verein für verschiedene gemeinnützige Projekte, darunter auch „Grundschulen in Bewegung“. Das Treffen blieb daher keine Eintagsfliege: Drei Monate nach dem Benefizspiel besuchte Scherz in Begleitung von Marco Schütz, dem Vorsitzenden des Fußballkreises Westerwald-Sieg, Dr. Enders in Altenkirchen.

Diese beiden Begegnungen haben ausgereicht, um „Grundschulen in Bewegung“ auch im AK-Kreis zu verankern. Konkret geht es um „The Sportsstation“, ein computergestütztes Trainings- und Schulgerät, das Kinder zu mehr Aktivität motiviert. Sogar die Nachwuchsleistungszentren von Real Madrid oder Bayern München greifen auf „The Sportsstation“ zurück, selbstverständlich kann es aber auch an jeder Schule oder in der Jugendarbeit allgemein eingesetzt werden. Ziel ist es, die Kinder von der Playstation oder dem Smartphone wegzulocken, um aktiv etwas für die eigene Fitness und Gesundheit zu tun.

Überreicht wurde nunmehr je ein Exemplar von „The Sportsstation“ an Vertreter der Michael-Grundschule Kirchen, der Maria-Homscheid-Grundschule Herdorf, der Martin-Luther-Grundschule Betzdorf, der Franziskus-Grundschule Wissen, der Grundschule Etzbach und der Grundschule Flammersfeld. Somit ist gewährleistet, dass in jeder Verbandsgemeinde im Kreis künftig eines der Geräte zum Einsatz kommt.

Ermöglicht wurde dies durch die finanzielle Unterstützung der Firma RIKUTEC (zwei Geräte) und der Stiftung der früheren Kreissparkasse Altenkirchen (vier Geräte). Marc-Dennis Baltz, Marketing-Direktor von RIKUTEC, und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Westerwald-Sieg, Dr. Andreas Reingen, freuten sich bei der Übergabe in Flammersfeld, ihren Teil dazu beitragen zu können, dass Kinder wieder Spaß an der Bewegung haben. „Wir haben im Kuratorium nicht lange überlegen müssen“, sagte Dr. Reingen im Beisein einiger Mitglieder.

„Ich danke Matthias Scherz für sein Engagement und der Firma RIKUTEC für die großzügige Unterstützung“, sagte Landrat Dr. Enders. „Sportangebote, Spiele und aktive Pausen sind mehr denn je wichtige Bausteine für die Gesundheitsförderung unserer Kinder. ,The Sportsstation‘ zeigt dabei, dass dieser Baustein auch digital sein kann. Ich hoffe und wünsche mir, dass das Gerät an den Grundschulen gerne und häufig zum Einsatz kommt.“ Durch eine Vernetzung miteinander können die Schulen sogar spezielle Wettbewerbe durchführen.

Noch direkt im Musikzimmer wurde das Gerät von Mia und Timur vom Kinderparlament der Grundschule Flammersfeld getestet. Übrigens: Eine Ausleihe an benachbarte Schulen ist jederzeit möglich. Mittelfristiges Ziel ist es, weitere Einrichtungen über ein Sponsoring mit „The Sportsstation“ auszustatten.

Foto: Der frühere Bundesliga-Spieler Matthias Scherz war jetzt nach Flammersfeld gekommen, um an die Vertreter von sechs Grundschulen im Kreis jeweils eine „Sportsstation“ zu übergeben. Und wenn Kölner zu Besuch sind, ist die gute Laune vorprogrammiert. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl