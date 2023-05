Veröffentlicht am 25. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – BC Altenkirchen in Bayern

Am Samstag, 20. Mai 2023, fuhr Harald Drumm aus dem Badminton Club Altenkirchen mit seinem ehemaligen Vereinskollegen Christopher Heftrich vom BC Smash Betzdorf nach Gersthofen zum jährlichen Ballon-Cup. Schon zum zweiten Mal nahmen die Beiden den weiten Weg nach Bayern auf sich, um in der Disziplin Herrendoppel anzutreten. Im ersten Spiel haben sich Harald und Christopher im ersten Satz etwas schwergetan, da sie nicht so oft die Gelegenheit hatten miteinander zu trainieren. Doch im zweiten Satz kam die alte Vertrautheit wieder und so konnten sie ihre Gegner in drei Sätzen besiegen. Im nächsten Spiel gab es ein Kopf an Kopf Rennen, beinahe jeder Punkt wurde abwechselnd gemacht, doch zum Schluss setzte sich das gegnerische Team durch und gewann in drei knappen Sätzen. Doch davon ließen sich Harald und Christopher nicht aus der Bahn bringen, im Gegenteil: das ebenbürtige Spiel gab ihnen die Motivation dranzubleiben und sich den nächsten Sieg zu holen. So konnten sie das darauffolgende Spiel in zwei Sätzen gewinnen. Es folgten noch drei weitere Spiele, wovon noch eins gewonnen werden konnte.

Am Ende konnten Harald und Christopher den 13. Platz von insgesamt 27 belegen. Das Turnier war ein tolles Erlebnis, vor Allem weil es so viele ebenbürtige Spiele gegeben hat, die Hälfte aller Spiele waren 3-Satz-Kämpfe. Wahrscheinlich geht es für die Beiden im nächsten Jahr wieder nach Gersthofen. (Vereinsbericht) (ank) Fotos: BCA