Veröffentlicht am 24. Mai 2023 von wwa

WISSEN – Bau eines Bikeparks als Erweiterung des bewährten Sportangebots in Wissen

Im 70. Jahr seines Bestehens widmet sich der Ski-Club Wissen seinem bisher größten Projekt: Dem Bau eines Bikeparks als Erweiterung des bewährten Sportangebots. Am Dienstagnachmittag, 23. Mai 2023, fand der Spatenstich, bei dem allerdings Schaufeln zu Einsatz kamen, zum Start des ambitionierten Vorhabens statt. Doch zuvor hatte Vorsitzender Frank Stöver die Teilnehmer des kleinen Festakts in der Brandeck-Hütte, dem Vereinsheim des Ski-Clubs, willkommen geheißen. Man offeriert ein breites Sportangebot, wobei natürlich der Skisport im Mittelpunkt steht, so Stöver.

„Der Klimawandel aber auch die steigenden Energiekosten machen uns jedoch schwer zu schaffen“, hieß es weiter. Deshalb habe man sich nach einer weiteren Nutzungsmöglichkeit des Skihangs umsehen müssen. Schnell kam der Ausbau zum Bikepark ins Gespräch. Die Mitglieder zeigten sich begeistert und schon im April 2021 lag der 1. Entwurf auf dem Tisch. Dabei erwies sich der bestehende Skilift als größter Pluspunkt. Er kann relativ kostengünstig zum „Fahrradbagger“ umgerüstet werden und auch im Winter weiterhin Skifahrer den Berg hinauf befördern.

Über die Baugenehmigung konnte sich der Verein im Juli 2022 freuen. Auch in Sachen Finanzierung gab es höchst erfreuliches zu vermelden. Als Gesamtkosten standen 178.000 Euro im Raum. Nach dem Zuwendungsbescheid des europäischen LEADER-Programms hatten sich diese auf 95.000 Euro reduziert. Durch die Spendenzusage der in Montabaur beheimateten Else-Schütz-Stiftung in Höhe von 65.000 Euro bleiben jetzt an den Wissener Wintersportlern lediglich 30.000 Euro „hängen“. Alles richtig gemacht! Zu den Teilnehmern der Veranstaltung gehörten neben Bürgermeister Berno Neuhoff auch Frau Simmons und Herr Dr. Meier seitens der Else-Schütz-Stiftung sowie Architekt Jörg Stausberg und Vertreter der Firmen Turbomatik, Moritz und Zweiradsport Ebener.

Neuhoff übermittelte auch die Glückwünsche der Kommunalpolitik zum Baubeginn und zeigte sich überzeugt davon, dass der Bikepark zu einer Attraktivität in einem weiten Umkreis wird: „Der Ski-Club ist gut aufgestellt und wird die Sache schon meistern!“ Vorsitzender Frank Stöver bedankte sich noch bei allen, die das Projekt unterstützen. Dies gelte vor allem für die Mitglieder des Arbeitskreises Bikepark unter Leitung von Fabian Muhs. Die Eröffnung ist für den 26. August vorgesehen. Bis dahin müssen gut 4.000 Kubikmeter Erdreich angeliefert werden, wobei der Anfang schon gemacht ist. Dann war es endlich soweit: Der Spaten- beziehungsweise Schaufelstich auf dem mächtigen Erdhügel am oberen Rand des Skihangs setzte den Bau in Gang. Zum Schluss sprach der Ski-Club noch die Einladung zu einem Umtrunk für alle Anwesenden aus. Die leckeren Häppchen kamen übrigens vom Restaurant „Old Bakery“ in der Wissener Altstadt. (bt) Fotos: Bernhard Theis (4) und Verein (1)