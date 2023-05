Veröffentlicht am 23. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und PKW in Altenkirchen

Samstagnachmittag, 20. Mai 2023, gegen 17:00 Uhr kam es in der Kölner Straße in Altenkirchen zu einer leichten Kollision zwischen einem PKW und einem Fußgänger, welcher den Fußgängerüberweg überquerte. Der Fußgänger schob dabei sein Fahrrad neben sich her. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Fußgänger von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Fahrradfahrer und mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Altenkirchen in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei