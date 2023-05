Veröffentlicht am 23. Mai 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfall in Linz am Rhein – Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis

Samstagmorgen, 20. Mai 2023, kam es in der Verbandsgemeinde Linz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 42-jährige Fahrzeugführer aus Linz übersah ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Das geschädigte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Während der polizeilichen Unfallaufnahme konnte der Unfallverursacher keinen Führerschein vorweisen. Es stellte sich heraus, dass diesem die Fahrerlaubnis im Jahr 2015 rechtmäßig entzogen wurde. Dem Fahrzeugführer droht nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er verhielt sich einsichtig und kooperativ. Quelle: Polizei