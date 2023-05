Veröffentlicht am 22. Mai 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Max-Schrubbel QR-Code-Etiketten-Aktion: Welche Schüler haben die gesündesten Zähne? – Aufruf zur Beteiligung am Grundschulwettbewerb „Zahnputz-Stars“ 2022/2023

Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) für den Kreis Altenkirchen weist hiermit auf den zu Schuljahresbeginn ausgeschriebenen Schulwettbewerb „Zahnputz-Stars“ für die zweiten bis vierten Klassen hin. Schulklassen mit den bis zum 23.06.2023 meisten eingesendeten Rückmeldungen winken Geldpreise zwischen 80 und 120 Euro für die Klassenkassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

So geht`s: Beim Zahnarzt ist nach der Untersuchung nur das zu Schuljahresbeginn ausgehändigte Rückmeldeformular ausgefüllt abzugeben. Die Zahnarztpraxis übernimmt die Weiterleitung an die AGZ. Sollte die zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung bis zu vier Monaten zurückliegen, kann das Rückmeldeformular über die Zahnarztpraxis nachgereicht werden. Auch wer das Formular nicht mehr greifbar hat, kann natürlich mitmachen: Allen Eltern der Kinder in den Grundschulklassen 2 bis 4 hat die AGZ Altenkirchen zu dem in Rheinland-Pfalz bekannten „Verweisungssystem“ Max-Schrubbel QR-Code-Etiketten zukommen lassen, um an die wichtigen halbjährlichen Kontrolluntersuchungen der Kinder beim Hauszahnarzt des Vertrauens zu erinnern. Der QR-Code leitet automatisch auf die regionale Seite der Internetpräsenz der AGZ Altenkirchen, Inhaber der Seite ist die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz e. V. (www.lagz-rlp.de). Dort zu finden ist unter anderem das Rückmeldeformular der regionalen AGZ Altenkirchen. Auch ohne Verwendung des QR-Codes ist ein direkter Zugang zu dem Bereich möglich, und zwar über den Link: www.lagz-rlp.de/zahnputzstars. Die ausgefüllten Formulare werden von den Zahnarztpraxen regelmäßig an die AGZ Altenkirchen gesendet.

Weitere Informationen und Rückfragen: Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) Altenkirchen, Tel. 02681-812715, E-Mail jugendzahnpflege@kreis-ak.de.