Veröffentlicht am 22. Mai 2023 von wwa

LINZ am Rhein – Ladendiebstahl in Linz am Rhein

Freitagnachmittag, 19. Mai 2023, entwendete ein 14-jähriger und ein 12-jähriger Junge aus Linz Süßigkeiten und Getränke in einem Linzer Supermarkt. Die beiden Täter wurden von dem Marktleiter beobachtet. Im Anschluss der polizeilichen Aufnahme wurden die Jungen ihren Eltern übergeben. Quelle: Polizei