21. Mai 2023

MICHELBACH – Schützenfestsonntag in Michelbach mit großem Festumzug

Der Königsball mit Krönungszeremonie war spitze, die Nacht sehr kurz, doch zur Mittagszeit rief der Schützenverein „Adler“ Michelbach schon wieder die Schützen auf den Plan. Der Festumzug durch den Ort Michelbach stand an. Gegen 14:00 Uhr wurde Aufstellung im Schleedörn bezogen. Kommandos riefen die Schützen zur Ruhe und Stillstand. In den Schützenreihen schlugen die Hacken zusammen, die Reihe wurde ausgerichtet und der Blick zur Begrüßung der Majestät Eberhard I. nach rechts gerichtet. In Begleitung von Schützenmeister Frank Becker begaben sich König Eberhard I., Königin Birgit, Kiser Tim Janotta und Kronprinz Pascal Eitze zur Begrüßung der Schützen, Musiker, Thronpaare und Ehrengäste und schritten die Front der Schützen ab. Auf dem Rückweg zur Zugspitze begrüßten sie die befreundeten Majestäten und Vorstandsmitglieder per Handschlag. Unter den musikalischen Klängen des Blasorchesters Mehrbachtal ging es über die Ortstrassen zum Schützenhaus. Beteiligt waren Die Schützengesellschaft Altenkirchen, der KKSV Döttesfeld, der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen, die Schützenvereine „Im Grund“ Marenbach und Maulsbach sowie die Schützengilde Raubach. Im Schützenhaus gab es neben den erfrischenden Getränken auch noch ein kleines Konzert des Blasorchesters Mehrbachtal. Fotos: Diana und Renate Wachow