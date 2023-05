Ben Ochsenbrücher ist der neue Jungschützenkönig der SG Altenkirchen

Veröffentlicht am 21. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jugendkönigsschiessen bei der Schützengesellschaft Altenkirchen – Ben Ochsenbrücher ist der neue Jungschützenkönig

Die Wanderung der SG Altenkirchen war Geschichte, die jungen Leute hatten sich gestärkt und so rief Jugendwart Waldemar Klippenstein um 14.00 Uhr die anwesende Jugend auf dem Kleinkaliberschießstand zusammen. Acht Jugendliche fanden sich zusammen, um auf die Preise des hölzernen Aars zu schießen. Traditionell eröffnete der noch amtierende Jungschützenkönig, Lukas Klassen, das Jugendvogelschießen um 14.11 Uhr.

Fast alle Jugendlichen konnten einen Preis für sich beanspruchen, so musste der Vogel schnell „Federn“ lassen. Mit dem 52. Schuss konnte Yannick Sieber die rechte Schwanzfeder ergattern, mit dem 67. Schuss folgte Daniel Klippenstein mit der mittleren Schwanzfeder und auch die linke Schwanzfeder gab wenig später mit dem 69. Schuss bei René Niederhausen nach. Lukas Klassen gelang es mit dem 73. Schuss dem Vogel die Krone zu entreißen und David Hermes konnte mit dem 101. Schuss die rechte Schwinge für sich ergattern. Nach 116 Schuss wurde das Preisschießen schließlich eingestellt.

Es wurde ernst. Hauptmann Markus Trepper erklärte den Anwesenden noch einmal, was es bedeutet Jungschützenkönig oder Jungschützenkönigin der Altenkirchener Schützengesellschaft zu sein und versprach den möglichen Anwärtern die volle Unterstützung und den Rückhalt der Schützen für das kommende Schützenjahr. So folgte schließlich der Satz „Anwärter raustreten!“. Diesem folgten unter großem Beifall insgesamt fünf Schützen.

Der Wettkampf begann und entwickelte sich zu einer wahren Nervenpartie. Noch nie hat ein Jugendvogelschießen der Altenkirchener Schützen so lange gedauert wie an diesem Tag. Der Vogel gab sich stundenlang nicht geschlagen und hielt sich bis 20.16 Uhr an der Stange. Schließlich gelang Ben Ochsenbrücher der goldene Schuss und der hölzerne Aar gab sich endlich geschlagen. Mit dem 473. Schuss stand der neue Jungschützenkönig der Altenkirchener Schützen fest: Ben I..

Alle Anwesenden gratulierten Ben und freuten sich mit ihm. So ging es zur Krönung wieder nach unten auf die Terrasse des Schützenhauses. Nachdem alle Teilnehmer und Preisträger geehrt und mit ihrem Preis und einer Nadel ausgezeichnet waren, übernahm Lukas Klassen als scheidender Jungschützenkönig das Wort. Er überreichte seinem Nachfolger feierlich die Jugendkönigskette der Altenkirchener Schützengesellschaft und wünschte ihm ein tolles und spannendes Königsjahr 2023. Nach der Krönung wurde noch gemeinsam auf die neue Jugendmajestät angestoßen und gefeiert. (Vereinsbericht) (loj) Fotos: SG AK