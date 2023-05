Veröffentlicht am 21. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wandertag der Schützengesellschaft Altenkirchen

Wie in jedem Jahr, stand am diesjährigen Vatertag wieder der Wandertag der Altenkirchener Schützengesellschaft an. Um 9.00 Uhr wurde sich am Schützenhaus in der Heimstraße in Altenkirchen getroffen und nach dem traditionellen Gruppenfoto setzte sich die Wandergruppe bestehend aus über 50 Köpfen und dem einen oder anderen Vierbeiner in Bewegung. In diesem Jahr führte die fast neun Kilometer lange Route über Almersbach nach Fluterschen, durch den Wald bei Oberwambach zurück übers Johannistal bis hin wieder zum Startpunkt, zum Altenkirchener Schützenhaus.

Schießwartin Nina Dorkowski führte die Wandergruppe an und hatte im Vorfeld die Route geplant. Mit der Unterstützung der Schießkommission sollte es niemandem am leiblichen Wohl fehlen und so wurden zwei ausgiebige Pausen mit Fleischwurst im Brötchen und natürlich gekühlten Getränken zur Erfrischung eingelegt. So konnte es gestärkt weiter zur jeweils nächsten Etappe gehen.

Schließlich endete die Wanderung pünktlich zur Mittagszeit am Schützenhaus und hier stand einem geselligen Nachmittag auf der Terrasse des Restaurants nichts mehr im Weg. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurde gemeinsam zu Mittag gegessen. Den Spießbraten und das Salatbuffet hatten man sich wirklich verdient. (Vereinsbericht) (loj) Foto: SG AK