WALDBREITBACH – VfL-Athletinnen bei Rheinland-Meisterschaften in Trier erfolgreich

Mit drei Athletinnen war der VfL Waldbreitbach (in der LG Rhein-Wied) bei den Rheinland-Meisterschaften der Frauen, Männer und Jugend U 18 in Trier vertreten. Zwei Rheinlandmeister- und zwei Vize-Titel sowie weitere gute Platzierungen wurden erzielt.

Vivien Ließfeld wurde in ihrer Paradedisziplin, dem Weitsprung, mit 5,62 m Rheinlandmeisterin bei den Frauen und ließ die Zweitplatzierte mit diesem Ergebnis weit hinter sich. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen der LG Rhein-Wied holte sie den Vize-Titel in der 4 x 100 m Staffel in 47,83 s.

Jeweils Rang 3 belegte sie im Kugelstoßen mit 10,80 m, über 100 m Hürden in 15,56 s und im Hochsprung mit 1,50 m.

Marie Böckmann wurde bei den Frauen Rheinlandmeisterin im Hochsprung mit übersprungenen 1,61 m. Fünfte wurde sie im Weitsprung mit 4,80 m. Einen weiteren Titel holte Celina Medinger über 100 m Hürden. Mit einer Zeit von 14,79 s wurde sie Vize-Meisterin und stellte einen neuen Vereinsrekord auf. Im Hochsprung belegte sie mit 1,55 m Platz 3 und im Weitsprung mit 4,92 Platz 4. Foto Wolfgang Birkenstock