Veröffentlicht am 21. Mai 2023 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Erste heilige Kommunion in Birken-Honigsessen

An Christi Himmelfahrt hatten sechs Mädchen und acht Jungen ihren großen Tag in Birken-Honigsessen. Die Kirche St. Elisabeth war für sie der Platz für ihre erste heilige Kommunion. Einzug gehalten haben die Kinder mit dem Pfarrvikar und den Messdienern, in ihren Händen die Kommunionkerzen. Der entscheidende Moment in dem voll besetzten Gotteshaus war das erstmalige Spenden der Eucharistie, dem das Bezeugen des Glaubens folgte. Zur großen Überraschung der Kinder versammelten sich ihre Eltern am Schluss der Festmesse am Altar und stimmten ein Lied für die Hauptpersonen an. Starker Beifall von den Bänken war der verdiente Lohn. Direkt anschließend begab man sich auf dem Kirchplatz, wo die Mädchen und Jungen die Gratulationen ihrer Eltern und Anverwandten entgegen nahmen. Vom Ortsausschuss der Kirchengemeinde gab es noch Präsente und einen Sinnspruch: „Ich wünsche Dir einen Engel auf jedem Weg. Einen warmen Sonnenstrahl an jedem Tag. Ein helles Licht in jeder Dunkelheit. Einen guten Freund an jedem Ort.“ Dazu begrüßte wie immer die Bergkapelle „Vereinigung“ die Erstkommunikanten mit einigen passenden Musikstücken. Hier die Namen der Kinder: Leonie Braun, Charlotte Broschk, Jarno Fuhr, Lian Gielen, Semira Jolie Heinze, Martha Hundhausen, Meo Levi Knoblauch, Paula Leis, Nea-Louise Schürg, Jarvi Solbach, Mats Stricker, Jahn Wall, Leo Otto Weber und Nicolas Weib. (bt) Fotos: Bernhard Theis