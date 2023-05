Veröffentlicht am 21. Mai 2023 von wwa

KIRCHEN – Mit heruntergelassener Hose und entblößten Genitalien, Passanten anpöbele

Am Freitag, 19. Mai 2023, wurde der Polizei Betzdorf eine männliche Person in der Ortslage Kirchen (Sieg) – Wehbach gemeldet, die mit heruntergelassener Hose und entblößten Genitalien die Passanten anpöbele. Wenig später erreichte die Polizeidienststelle ein Anruf, dass der mutmaßliche Exhibitionist durch aufmerksame und couragierte Bürger zu Boden gebracht wurde. Er sei aber sehr aggressiv und schlage um sich. Die unmittelbar entsandten Polizeikräfte konnten den amtsbekannten 31-jährigen Mann am Boden liegend feststellen. Er wurde durch einen 57-jährigen Fahrradfahrer fixiert. Der Mann wurde unmittelbar gefesselt. Hierbei zeigte er sich sehr renitent und versuchte die Beamten zu schlagen und zu bespucken. Zudem beleidigte er alle anwesenden Personen fortwährend. Eine Kommunikation war, mutmaßlich auch aufgrund der starken Alkoholisierung, nicht möglich. Im Rahmen der Zeugenbefragungen konnte eruiert werden, dass der Beschuldigte zunächst einen 67-jährigen PKW-Fahrer durch wildes Gestikulieren auf sich aufmerksam machte und wenig später versuchte den Fahrradfahrer zu Fall zu bringen. Letztlich wurde er dem Gewahrsam der Polizei Betzdorf zugeführt. Gegen ihn werden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei