Veröffentlicht am 20. Mai 2023 von wwa

BETZDORF – Feueralarm in Betzdorf, in der Ladestraße

Gegen 13:00 Uhr wurde die Polizei Betzdorf am Freitagmittag, 19. Mai 2023, über einen Brand in der Ladestraße in Betzdorf informiert. Das Feuer wurde durch aufmerksame Passanten gelöscht. Ursächlich für den Brand dürfte eine nicht ordnungsgemäß gelöschte Zigarette gewesen sein. Quelle: Polizei