Veröffentlicht am 20. Mai 2023 von wwa

ELKENROTH – Sechs E-Bikes in Elkenroth gestohlen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18. Mai 2023, 21:00 Uhr, und Freitag, 19. Mai 2023, 10:30 Uhr, wurden in der Ortslage Elkenroth insgesamt sechs E-Bikes im Wert von insgesamt 16.500 Euro gestohlen. Die Bikes waren alle in geschlossenen Räumen abgestellt. Es gibt keinerlei Hinweise auf die Täter. Sollten verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit E-Bikes gemacht worden sein, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Betzdorf. Quelle: Polizei